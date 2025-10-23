Milan Pisa, Gimenez è pronto a tornare titolare alla ricerca del primo gol in stagione in Serie A: Allegri è pronto a questa mossa. Ultimissime

Il Milan si appresta a tornare in campo a San Siro per affrontare il Pisa nell’ottava giornata di Serie A. La partita, in programma venerdì sera, è considerata fondamentale per la squadra guidata da Massimiliano Allegri, impegnata a difendere con determinazione il primato in solitaria in classifica.

Per l’occasione, il tecnico rossonero sembra intenzionato a ridisegnare l’attacco, dando fiducia a Santiago Gimenez. Come anticipato da Tuttosport, il giovane attaccante messicano è il favorito per una maglia da titolare e sarà affiancato da un Rafael Leao in forma smagliante. Il portoghese ha dimostrato di essere il vero trascinatore della squadra, realizzando una doppietta decisiva nell’ultimo e sofferto successo contro la Fiorentina. La sua ritrovata vena realizzativa è una garanzia per il reparto avanzato.

Allegri punta sulla sinergia tra i due: la rapidità e la capacità di uno contro uno di Leao unite alla fisicità e alla predisposizione al dialogo di Gimenez. Questa scelta tattica, che sfrutta al meglio gli uomini scelti sul mercato dal direttore sportivo Igli Tare, mira a mettere sotto pressione fin da subito la difesa del Pisa.

Nonostante l’attenzione sia concentrata anche sui giocatori in via di recupero dall’infermeria, come Nkunku e Loftus-Cheek, per la gara di venerdì sera Massimiliano Allegri si affiderà alla potenza di fuoco della sua coppia d’attacco principale per blindare il risultato e confermare la superiorità del Milan in questa fase del campionato.