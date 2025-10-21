Leao Milan, il portoghese ha deciso la sfida contro la Fiorentina con una doppietta: non accadeva esattamente da… Ultimissime

La vittoria contro la Fiorentina è la vittoria della caparbietà del Milan e della rinascita di Rafael Leao. Con una doppietta che ha ribaltato l’iniziale svantaggio, il portoghese ha non solo regalato il 2-1 ai rossoneri, ma ha anche frantumato due tabù statistici che pesavano sul suo rendimento in campionato, proiettando la squadra di Massimiliano Allegri in testa alla classifica solitaria.

La serata di San Siro non era iniziata sotto i migliori auspici per il numero 10, reduce da un’ora di gioco complicata nel ruolo ibrido impostato da Allegri. Ma la personalità di Leao è emersa con prepotenza nel momento più critico. Prima, ha trovato il pareggio con un gran gol da fuori area, un guizzo che ha riacceso la miccia della partita e ha infiammato lo stadio. Poi, si è preso la responsabilità di calciare il pallone «pesante come un mattone» del rigore, trasformandolo all’86esimo e chiudendo la contesa.

Questa doppietta non è solo fondamentale per i tre punti, ma è storica per il giocatore: Leao non segnava in casa in campionato da ben 513 giorni. Un digiuno lunghissimo che si è interrotto nel modo più spettacolare possibile. A questo si aggiunge un altro dato significativo: non segnava una doppietta in campionato dal 4 giugno 2023, nella vittoria finale contro il Verona per 3-1.

L’apporto di Leao è stato decisivo per il Milan che, nonostante le emergenze gestite dal DS Igli Tare e le critiche al gioco, ha dimostrato di avere un leader tecnico capace di risolvere le partite da solo. La sua ritrovata freddezza e la forza mentale dimostrata sul dischetto rispondono in modo inequivocabile agli scettici come Marchegiani, e danno il segnale più forte di un Milan pronto a lottare per le posizioni di vertice. Il cammino è lungo, come ha avvertito Allegri, ma il capolavoro di Leao vale un primato.