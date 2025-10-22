Milan Pisa, questo giocatore è a serio rischio forfait: difficilmente recupererà per la sfida di venerdì sera. Le ultimissime notizie

Non arrivano buone notizie dall’infermeria di Milanello per quanto riguarda il reparto difensivo, in vista dell’anticipo di venerdì sera contro il Pisa. Il recupero di Pervis Estupiñán sulla corsia sinistra si presenta infatti come molto difficile per la sfida di San Siro. Il laterale ecuadoriano, che da tempo sta gestendo un problema fisico, non sembra aver smaltito del tutto i fastidi e lo staff medico rossonero predica cautela, preferendo evitare rischi inutili in un momento cruciale della stagione.

La probabile assenza di Estupiñán spiana così la strada a una nuova opportunità da titolare per il giovane Davide Bartesaghi. Il difensore italiano, prodotto del vivaio rossonero, è l’opzione più logica e quasi obbligata per mister Massimiliano Allegri sulla fascia sinistra, in un ruolo che richiede grande energia e capacità di corsa.

Per Bartesaghi si tratta di una responsabilità significativa, ma anche di una grande occasione per confermare la fiducia riposta in lui dal tecnico livornese e dal direttore sportivo Iglli Tare. La scelta di puntare sul giovane riflette la strategia del Milan di valorizzare i talenti interni, senza per questo rinunciare a obiettivi ambiziosi.

Il giovane difensore ha già dimostrato personalità e applicazione tattica nelle sue precedenti uscite, ma la sfida contro il Pisa, squadra che arriva a San Siro con l’infermeria piena ma desiderosa di fare bella figura, sarà un banco di prova importante per misurarne la tenuta su tutti i 90 minuti. Allegri ha bisogno che Bartesaghi garantisca l’equilibrio difensivo senza trascurare la fase di spinta, essenziale nel suo schema di gioco.

L’assenza di Estupiñán impone dunque una gestione attenta delle risorse in un reparto che, per necessità tattiche legate al modulo a tre (o cinque) del Milan, ha bisogno di esterni di ruolo affidabili. Tare aveva investito sull’ecuadoriano proprio per la sua esperienza, ma ora dovrà accontentarsi di vederlo ai box ancora per un po’. Il focus, per il momento, è su Bartesaghi, chiamato a non far rimpiangere un elemento di primo piano e a dare un contributo fondamentale alla squadra per blindare i tre punti contro i toscani.