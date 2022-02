ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Milan, Pioli non si fida: Tomori e Rebic dalla panchina con Lazio. Il tecnico rossonero non vuole rischiare i due rientranti

Come riportato dal Corriere dello Sport difficilmente Tomori e Rebic scenderanno in campo dal primo minuto contro la Lazio.

Pioli preferirebbe inserirli a gare in corso per consentire loro di ritrovare gradualmente minutaggio in vista dell’impegno in campionato contro la Sampdoria.