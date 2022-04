Milan, perché Investcorp vuole comprarti: tutti i motivi che stanno spingendo il fondo de Bahrain all’affare

Investcorp sta attraversando una nuova fase espansiva, dagli Stati Uniti all’Asia, con l’obiettivo di incrementare il capitale in gestione fino a 100 miliardi di dollari. Possedere un club di calcio può essere strategico. Possedere un marchio come il Milan ancora di più.

La “leggerezza” finanziaria del Milan, che non ha obbligazioni ma solo alcuni contratti di factoring in virtù delle massicce iniezioni di capitali della proprietà, è un fattore allettante per il potenziale acquirente, al pari di una gestione che bruciava oltre 10 milioni al mese e che negli ultimi tempi si è avviata verso un riequilibrio.

Investcorp, peraltro, sarà stato attratto da un’alta resa sportiva in proporzione ai costi bassi della rosa: se diventerà proprietario del Milan si ritroverà un organico giovane, con un mon- te-ingaggi sostenibile, e comunque già competitivo. Per non parlare dell’unicità del marchio: il brand rossonero ha mantenuto il suo fascino anche negli anni bui, specie in territori come il Medio Oriente, l’attività del settore commerciale sta contribuendo a rispolverarlo avvicinando le giovani generazioni e costruendo connessioni con il mondo dell’intrattenimento e della moda. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.