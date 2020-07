Milan-Parma streaming e diretta tv: ecco dove vederla

Milan-Parma streaming, diretta tv e probabili formazioni: dove vedere il match valido per la trentatreesima giornata di Serie A

Milan-Parma streaming: match valido per la trentatreesima giornata di Serie A. Una sfida a dir poco cruciale per le sorti europee dei rossoneri, che dopo essere usciti con un ottimo bottino da un filotto di partite a dir poco ardue, adesso dovranno necessariamente mettere piede sull’acceleratore per macinare quanti più punti possibili. L’obiettivo Europa League è infatti alla portata e Roma e Napoli sono vicine. Il trittico di partite della via Emilia (Parma, Bologna, Sassuolo) dirà molto o quasi tutto sulle reali ambizioni di Romagnoli e compagni. A San Siro arrivano gli uomini di D’Aversa, che all’apparenza sembrerebbero pienamente appagati dall’esito del campionato: dodicesimi a quota 40 punti gli emiliani, scampato il pericolo retrocessione ma allo stesso tempo lontani da ogni tipo di ambizione europea, potrebbero non mettere in campo la stessa cattiveria che invece il Milan è tenuto a manifestare.

Milan-Parma streaming e diretta tv

Milan-Parma è in programma giovedì 15 luglio 2020 alle ore 19:30 e sarà trasmessa dall’emittente satellitare Sky. Il match del San Paolo sarà fruibile a tutti gli abbonati della compagnia sul canale 201 (Sky Sport 1), 202 (Sky Sport Serie A) e i canali 251 e 252 a partire dalle 21.30 con ampio post-partita.

Milan-Parma, ultime e probabili formazioni

MILAN – Tentazione turnover per Pioli, che dovrà valutare la stanchezza di alcuni giocatori dopo l’ultimo ciclo di partite impegnative appena attraversato. In difesa dovrebbero venire confermati comunque Theo Hernandez, Kjaer e Romagnoli, mentre sulla destra Calabria potrebbe concedere un turno di riposo a Conti. A centrocampo Bennacer potrebbe trovare al proprio fianco Krunic al posto di Kessie. Il trio di trequartisti vedrà probabilmente titolari Rebic e Calhanoglu, mentre Paquetà si gioca la terza casacca insieme a Bonaventura. Davanti dovrebbe giocare ancora Ibrahimovic.

PARMA – 4-3-3 per gli uomini di D’Aversa, che può contare sull’intero gruppo a disposizione meno che Scozzarella. Linea difensiva composta da Gagliolo, Bruno Alves, Iacoponi e Darmian. Quest’ultimo è in ballottaggio con Laurini per una maglia da titolare. Davanti alla difesa agirà Hernani, supportato da Kurtic e uno tra Grassi e Brugman. Davanti spazio alle ali Gervinho e Kulusevski, che avranno il compito di servire adeguatamente la punta Cornelius (in ballottaggio con Inglese).

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1) – G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Bonaventura, Paquetà, Calhanoglu; Ibrahimovic. All.: Pioli.

PROBABILE FORMAZIONE PARMA (4-3-3) – Sepe; Darmian, Iacoponi, Alves, Gagliolo; Hernani, Grassi, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho. All.: D’Aversa.

Milan-Parma, i precedenti con Irrati

L’AIA ha appena reso noto il nome dell’arbitro che dirigerà il match in programma domani sera a San Siro tra Milan e Parma: Massimiliano Irrati. Il fischietto toscano sarà coadiuvato da Costanzo e Di Vuolo, quarto uomo Giacomelli mentre al VAR Nasca e Carbone. Sono nove i precedenti tra Irrati e il Milan: 5 vittorie rossonere, 3 pareggi e una sconfitta datata stagione 2016/17 in Coppa Italia contro la Juventus. Decisamente negativi invece i precedenti tra Irrati e il Parma: 7 gare per un bilancio di ben 3 sconfitte, 3 pareggi e una sola vittoria.