Milan Parma, rossoneri furiosi con gli arbitri: il club non ci sta! Due gli episodi contestati

Published

2 ore ago

on

By

Allegri

Milan Parma riaccende la polemica del club rossonero, il club a questo punto è furioso!

Il Milan insoddisfatto ed arrabbiato per l’ennesimo e discusso episodio arbitrale che ha gravemente penalizzato la squadra di Massimiliano Allegri. Come riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport, il gol convalidato a Troilo, decisivo per la sconfitta contro il Parma, ha scatenato la reazione della dirigenza. Una chiamata all’AIA fatta in settimana non ha prodotto gli effetti sperati, aumentando a dismisura la frustrazione di tutto l’ambiente rossonero.

Loftus abbattuto: era rigore?

L’episodio considerato più clamoroso riguarda la decisione di Marco Piccinini per la pericolosa uscita di Corvi su Loftus-Cheek. Il portiere ha colpito in pieno l’inglese, servito in area da Alexis Saelemaekers. Il direttore di gara ha valutato lo scontro come un normale contatto di gioco. I giocatori del Diavolo hanno protestato a lungo, convinti che il penalty avrebbe certamente cambiato la partita.

Dubbi anche sul gol del Parma

I legittimi dubbi milanisti si concentrano anche sull’azione della rete avversaria. Mike Maignan, attento estremo difensore, è stato disturbato da un blocco irregolare di Valenti. Inizialmente l’arbitro aveva fischiato il fallo, ma il sorprendente intervento del Var lo ha spinto a cambiare idea, inducendolo in palese errore secondo la società. A questo si aggiunge la netta spinta del marcatore sulle spalle di Davide Bartesaghi.

