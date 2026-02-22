Milan Parma, attimi di paura a San Siro: l’infortunio di Loftus-Cheek e il trasporto fuori in barella

Milan Parma, la sfortuna di Loftus-Cheek: scontro con Corvi e uscita dal campo in barella. La ricostruzione dell’infortunio

L’inizio di Milan-Parma è stato segnato da un episodio che ha gelato il pubblico di San Siro. Dopo appena dieci minuti dal fischio d’inizio, Ruben Loftus-Cheek è stato protagonista di un durissimo scontro di gioco con l’estremo difensore del Parma, Corvi. L’impatto, del tutto fortuito ma estremamente violento, è avvenuto mentre il portiere tentava di smanacciare un cross pericoloso di Saelemaekers: «Loftus-Cheek è rimasto a terra per almeno un paio di minuti», scatenando l’immediata preoccupazione di compagni e staff medico. La gravità della situazione è apparsa chiara quando i sanitari hanno applicato un collare cervicale al centrocampista per stabilizzare la zona del collo prima di trasportarlo fuori in barella.

Milan Parma, Jashari entra dopo neanche 10′

Nonostante la tensione per le condizioni del calciatore, San Siro ha risposto con un gesto di grande sportività. La Curva Sud ha guidato un lungo applauso e cori di incoraggiamento che hanno accompagnato l’uscita dal campo dell’inglese, visibilmente malconcio. Al suo posto, il tecnico Massimiliano Allegri (che sta seguendo la gara con apprensione dalla tribuna) ha inserito Jashari, chiamato a non far rimpiangere uno dei pilastri della mediana rossonera in una partita già complicata dal forfait dell’ultimo minuto di Gabbia.

Per il Milan si tratta di un’altra tegola pesantissima in ottica Scudetto, proprio mentre la lotta con l’Inter di Cristian Chivu entra nel vivo. Dopo aver perso Gabbia nel riscaldamento, l’uscita forzata di Loftus-Cheek riduce ulteriormente le rotazioni di Allegri, che ora dovrà contare sulla solidità di Modric e sull’energia dei subentrati per portare a casa i tre punti. Si attendono aggiornamenti medici ufficiali, con la speranza che il collare sia stato solo una misura precauzionale dopo il violento colpo alla testa subito dal centrocampista.