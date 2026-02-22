Milan Parma, obiettivo mantenere l’imbattibilità: Allegri suona la carica. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il Milan è pronto a ripartire con determinazione. Dopo il pareggio contro il Como, l’ambiente rossonero avverte l’urgenza di tornare al successo per consolidare una stagione fin qui estremamente positiva. Come riportato dal giornalista Andrea Ramazzotti sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, il Diavolo punta a estendere una striscia d’oro che conta già 24 risultati utili consecutivi, frutto di 15 vittorie e 9 pareggi.

Le parole di Massimiliano Allegri in conferenza

Alla vigilia del match contro il Parma, ha parlato Massimiliano Allegri, allenatore del Milan — tecnico livornese plurititolato, tornato sulla panchina milanista per riportare pragmatismo e una mentalità vincente. Allegri ha subito messo in chiaro l’importanza del momento: “Siamo nel finale della stagione e mancano 13 partite: ogni sfida ora pesa il doppio. Il Parma è una squadra organizzata, forte sulle palle alte e con ottima tecnica; servirà una gara ordinata e di grande rispetto”.

Il tecnico rossonero ha poi voluto chiudere le polemiche relative al gioco della squadra, spesso criticato per non essere sempre spettacolare: “Abbiamo ottenuto risultati pesanti nonostante le assenze di giocatori importanti nel reparto avanzato. Conosciamo i nostri limiti e ci lavoriamo ogni giorno a Milanello“. Il messaggio è chiaro: la priorità assoluta è il ritorno nell’Europa che conta. “Il prossimo anno bisogna tornare a giocare in Champions League“, ha ribadito con forza Max.

La strategia societaria: l’ombra di Igli Tare

Dietro le quinte, il lavoro di campo di Allegri si intreccia con quello dirigenziale di Igli Tare, il Direttore Sportivo del Milan. Il dirigente albanese, noto per il suo fiuto infallibile sul mercato e la sua grande capacità di gestione del gruppo, è già proiettato verso il futuro. L’obiettivo di Tare è garantire ad Allegri una rosa ancora più profonda per affrontare il doppio impegno della prossima stagione, monitorando profili che possano elevare il tasso tecnico della squadra.

Verso il match: le insidie dei ducali

Contro i crociati, i rossoneri cercheranno di riscattare il 2-2 della gara d’andata. Sarà fondamentale il contributo di leader come Mike Maignan, l’estremo difensore francese insuperabile tra i pali, e la fantasia di Rafael Leao, il talento portoghese capace di cambiare l’inerzia di qualsiasi partita con una giocata individuale. La compattezza chiesta da Allegri sarà la chiave per scardinare il muro del Parma e proseguire la corsa verso l’obiettivo stagionale.