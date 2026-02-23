Milan Parma, delusione doppia: rabbia contro il VAR e altro stop con una ‘piccola’. Segui le ultimissime sui rossoneri

La serata di San Siro lascia ferite profonde nel cuore del tifo milanista. Una brutta sconfitta per il Milan, che cade sotto i colpi di un Parma organizzato e cinico, cedendo per 1-0 tra le mura amiche. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, si tratta di una delusione amara che pesa il doppio: il Diavolo vede infatti l’Inter allungare pericolosamente in testa alla classifica, mentre si interrompe bruscamente una straordinaria striscia di imbattibilità che durava da ben 24 partite.

Analisi di un ko inaspettato: il fattore Allegri e le scelte di Tare

Il nuovo corso tecnico guidato da Massimiliano Allegri, l’ allenatore del Milan e plurititolato stratega della panchina noto per la sua capacità di gestire i momenti di crisi, si trova ad affrontare il primo vero scoglio stagionale. Nonostante la solidità tattica ricercata dal tecnico livornese, i rossoneri sono apparsi meno brillanti del solito.

Al suo fianco, in tribuna, la figura di Igli Tare, il Direttore Sportivo del Milan e dirigente di grande carisma esperto nella costruzione di rose competitive, è chiamata ora a compattare l’ambiente. Tare dovrà lavorare a stretto contatto con lo staff per capire come evitare nuovi passi falsi contro le cosiddette “piccole”, un difetto che sta costando punti preziosi nella rincorsa al titolo.

Polemiche VAR e la serata no dei leader

Oltre al risultato, a far discutere è stato l’ennesimo caos Var della stagione. Episodi dubbi e decisioni contestate hanno alimentato le polemiche stagionali, rendendo la serata del club meneghino ancora più cupa. In campo, è stata una serata sfortunata per Ruben Loftus-Cheek, il potente centrocampista inglese pilastro della mediana di Allegri, out per un brutto infortuno all’8′ dopo uno scontro con il portiere Corvi.

Anche la difesa, guidata dal portiere Mike Maignan, l’estremo difensore francese insuperabile per riflessi, nulla ha potuto sull’unica vera disattenzione della gara che ha permesso ai ducali di espugnare il Meazza.

Obiettivo riscatto: il Derby per accorciare la classifica

Adesso, però, non c’è tempo per i rimpianti. Il calendario mette il Milan davanti a una sfida cruciale. Per provare ad accorciare le distanze dalla vetta occupata dai cugini nerazzurri, l’ultimo grande obiettivo è proprio il derby contro l’Inter. Sarà il banco di prova definitivo per il nuovo allenatore rossonero e per la visione sportiva di Igli Tare: una vittoria nella stracittadina potrebbe cancellare in un colpo solo le ombre di questo scivolone interno e riaprire definitivamente i giochi per lo scudetto.