Milan, Okafor in partenza per gli Usa: il saluto ai tifosi

Ieri Okafor è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Lo svizzero è in partenza per raggiungere la squadra negli Usa

Il Milan è in tournee negli Usa dove affronterà diverse amichevoli. In queste ore si unirà anche il neo acquisto Okafor che in procinto di partire ha mandato un messaggio ai tifosi sui social:

«Ciao tifosi rossoneri, sono Noah. Sto partendo ora da Milano per Londra e da Londra verso Los Angeles. Non vedo l’ora di vedere i miei nuovi compagni e di allenarmi con loro per la prima volta. Ci vediamo presto. Forza Milan!»