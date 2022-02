ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Milan, in arrivo un nuovo sponsor sul retro maglia: i dettagli e quanto frutterà alle casse rossonere

Come spiega Tuttosport il Milan non ha in riserbo soltanto il rinnovo con Emirates.

I rossoneri starebbero definendo una nuova sponsorizzazione per la parte posteriore della maglia che andrebbe a garantire una cifra tra i 6 gli 8 milioni annui e che si andrebbe ad aggiungere a Emirates (parte frontale) e BitMex (sponsor di Manica).