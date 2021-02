Milan: non solo Calha e Gigio, occorre rinnovare il contratto anche a…

Il Milan, in particolar modo Paolo Maldini e Frederic Massara, dovrà mettersi al lavoro per discutere sui rinnovi di contratto anche di…

Non solo Hakan Calhanoglu e Gianluigi Donnarumma, il Milan, come riporta l’edizione del Corriere dello Sport, dovrà rinnovare il contratto anche ad altri quattro giocatori.

Kjaer, Romagnoli, Kessie e Calabria: con l’ultimo avrebbero un accordo verbale sulla base di 2 milioni di euro netti a stagione. Non dovrebbero esserci problemi anche per quanto riguarda Simon Kjaer. Per Kessie occorre presentare una cifra superiore ai 3,5 milioni di euro. Per Romagnoli, la situazione sarebbe più complicata visto che ha molte offerte in Italia e dall’estero e il club di Via Aldo Rossi, qualora giungesse una proposta allettante potrebbe anche ”stringere l’occhiolino”.