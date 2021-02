Donnarumma vuole rinnovare: vi sono però tre dettagli da sistemare

Gianluigi Donnarumma vuole rinnovare con il club rossonero, ma prima servirebbero tre step importanti, ecco quali

Come riporta l’edizione del Corriere dello Sport in edicola questa mattina, Gianluigi Donnarumma vorrebbe restare in rossonero, ma prima il club di Via Aldo Rossi dovrà sistemare tre dettagli: