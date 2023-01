Milan, niente Kiwior: il difensore dello Spezia va all’Arsenal

Non sarà al Milan il futuro di Jakub Kiwior. Il difensore polacco, ormai ex obiettivo dei rossoneri, andrà all’Arsenal

Svolta improvvisa di mercato per il futuro di Jakub Kiwior. Come riportato da Sky Sport, il difensore dello Spezia è ormai vicinissimo a diventare un nuovo giocatore dell’Arsenal. La trattativa è in dirittura d’arrivo.

Tra la giornata di domani e domenica il polacco raggiungerà Londra per le visite mediche, operazione da 25 milioni di euro più bonus. Sfuma l’obiettivo in difesa del Milan, che da tempo seguiva il giocatore.