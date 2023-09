Milan Newcastle, problemi per Howe: Tonali c’è, ma…. La squadra inglese deve far fronte agli infortuni in vista della trasferta

Il Milan attende il Newcastle per la prima partita di Champions League: domani alle ore 18:45, i rossoneri affronteranno la squadra di Sandro Tonali, ex rossonero trasferitosi in Premier League.

Secondo quanto scrive Tuttosport, la squadra inglese ha qualche problema a livello di infortuni. Sandro Tonali è rimasto in panchina contro il Brentford, ma è da considerarsi recuperato per la trasferta a San Siro. Chi invece non ci sarà è Joelinton, trequartista brasiliano, che sarà ai box per almeno due settimane. Il suo posto in campo, con ogni probabilità, sarà preso dal giovane Elliott Anderson.