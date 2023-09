Milan Newcastle, quale accoglienza per Tonali? Ecco cosa filtra e la differenza con Donnarumma

Milan-Newcastle di domani sarà inevitabilmente la gara di Sandro Tonali: quale accoglienza per l’ex rossonero?

Il Milan si appresta a fare il proprio esordio in Champions League domani a San Siro contro il Newcastle. La gara sarà inevitabilmente quella delle emozioni per Sandro Tonali che a giugno scorso ha lasciato i rossoneri dopo tre anni e uno scudetto vinto.

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, le voci provenienti dai tifosi parlano di un’accoglienza da libro cuore per il classe 2000: solo applausi e riconoscenza e probabilmente il suo cognome urlato al momento dell’annuncio dello speaker. I supporters del Diavolo colgono infatti la differenza con Donnarumma: a differenza del portiere che lasciò il club a zero, Sandro ha permesso al Diavolo di incassare una somma considerevole utile per il mercato in entrata.