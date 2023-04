Milan Napoli: continua il lavoro personalizzato di Osimhen. Le ultime sulle condizioni del nigeriano in vista della sfida di domani

Secondo quanto riportato da Sky, Victor Osimhen non è presente in gruppo nell’allenamento di rifinitura in vista del match di Champions League con il Milan.

L’attaccante del Napoli sta svolgendo un lavoro personalizzato su un altro campo del Centro sportivo degli azzurri.