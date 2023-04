Milan Napoli: le ultime sulle condizioni di Osimhen, Raspadori e Simeone. Le ultime sul tridente partenopeo

Come riportato dal Napoli, ci sono novità importanti in vista del match contro il Milan.

Osimhen ha svolto lavoro individuale in campo e in palestra. Simeone ha fatto terapie. Raspadori ha svolto lavoro individuale in campo.