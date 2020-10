Milan: Mustafi idea per gennaio, il tedesco è in scadenza nel 2021

Il Milan punta Mustafi come obiettivo per rinforzare la difesa. Il difensore tedesco dell’Arsenal vpuò essere un colpo low-cost

Il Milan, secondo Football London, sonda il terreno per Shkodran Mustafi come rinforzo per la difesa. Dopo il mancato arrivo di un centrale nella scorda sessione estiva, Maldini e Massara si stanno muovendo su più fronti in vista di gennaio.

Tra i tanti nomi, tra cui il giovane difensore dell’Hellas Matteo Lovato, quello del tedesco spiccherebbe per esperienza e per un costo decisamente al ribasso, dato che il suo contratto con l’Arsenal è in scadenza nel 2021 e pare aver deciso di non rinnovare.