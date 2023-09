Milan, ora la rosa costa di più: ecco l’incremento registrato! Tanti acquisti, ma i rossoneri contengono i costi

Secondo quanto riferisce Calcio e Finanza, cresce il costo della rosa per il Milan nella stagione 2023/24. Il bilancio, sulla base del peso degli stipendi dei calciatori tesserati dal club rossonero, ha fatto registrare complessivamente un +6 milioni di euro rispetto alla stagione 2022/23.

Un incremento che non è una forbice ampia rispetto allo scorso anno considerando i 10 acquisti rossoneri in questa sessione di mercato. A far sorridere però i rossoneri sono anche e soprattutto le cessioni. Si pensa Origi, andato in prestito al Nottingham Forest con stipendio pagato interamente dal club inglese.