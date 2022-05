Tra i portieri che hanno collezionato almeno 8 presenze in stagione, Maignan è primo per percentuale di parate

Importante statistica riporta dal sito ufficiale del Milan su Mike Maignan. Il portiere francese infatti è primo in una particolare statistica.

Tra i portieri che in stagione hanno collezionato almeno 8 presenze, il francese è in testa nei primi 5 campionati europei per percentuale di parate (78.7%).