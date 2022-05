Milan, lo scudetto è ad un passo: tutte le combinazioni tricolore

La vittoria dell’Inter a Cagliari rinvia lo scudetto del Milan: ecco tutte le combinazioni che consegnerebbero il tricolore ai rossoneri

Lo scudetto si deciderà all’ultima giornata. La vittoria dell’Inter sul campo del Cagliari ha rimandato i discorsi negli ultimi incredibili 90 minuti.

Al Milan, se i nerazzurri batteranno la Sampdoria, basterà non perdere la gara contro il Sassuolo per laurearsi campione d’Italia. In ogni caso, al gruppo di Pioli basterà fare lo stesso risultato degli uomini di Inzaghi per alzare al cielo il Tricolore.