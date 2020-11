Milan-Lille: Ibrahimovic a caccia di un nuovo record

Milan-Lille: Zlatan Ibrahimovic questa sera sarà titolare e tenterà di eguagliare un nuovo record, ecco quale

Zlatan Ibrahimovic non vuole riposare e sarà ancora titolare questa sera contro il Lille. Il gigante svedese, stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, starebbe seguendo un nuovo record.

Qualora l’ex Manchester Utd andasse in gol, diventerebbe il rossonero più anziano di sempre ad aver segnato in un match europeo (escludendo ovviamente i preliminari). A quel punto supererebbe Filippo Inzaghi, in gol l’ultima volta a 37 anni, 2 mesi e 25 giorni contro il Real Madrid in Champions League nella stagione 2010/2011.