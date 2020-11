Corriere Sport: Pioli cambia qualcosa ma non rinuncia a Zlatan Ibrahimovic

Corriere dello Sport: Stefano Pioli contro il Lille opta per il turnover, ma si affida in attacco nuovamente alla presenza di Ibrahimovic

«Pioli cambia per il Lilla ma Ibra c’è» – così titola in primo piano nel trafiletto in basso l’edizione del Corriere dello Sport in edicola questa mattina.

ll tecnico rossonero opterà certamente per un piccolo turnover: sulla destra agirà Dalot, visto il problema muscolare di Calabria. A centrocampo dovrebbe giocare Tonali al posto di Bennacer. In avanti sicura la presenza di Zlatan Ibrahimovic.