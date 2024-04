Milan Lecce, doppio traguardo per Olivier Giroud: la speciale statistica del francese

Milan-Lecce, doppio traguardo per Olivier Giroud, autore del momentaneo 2-0 contro i pugliesi: la statistica del francese

Milan Lecce rappresenta una gara importante per Olivier Giroud, attaccante rossonero autore peraltro del momentaneo 2-0 proprio contro i salentini.

Per l’ex Chelsea infatti si tratta della 90esima presenza in Serie A mentre, contando tutte le competizioni, parliamo della 100esima gara disputata dall’attaccante francese con la maglia del Diavolo. L’ex Arsenal vuole terminare alla grande la propria stagione prima di decidere cosa fare in estate.