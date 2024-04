Milan Lecce, Pioli sorprende! Ecco chi sostituisce Loftus-Cheek come trequartista

Milan-Lecce, Pioli sorprende per la gara contro i salentini: ecco chi sostituirà Loftus-Cheek nel ruolo di trequartista

Stefano Pioli ha confermato le indiscrezioni della vigilia per quanto riguarda la formazione ufficiale del Milan in vista della gara di oggi contro il Lecce per quanto riguarda il sostituto dello squalificato Loftus-Cheek.

Il tecnico emiliano ha deciso di schierare dal primo minuto Christian Pulisic con Chukwueze a destra e Leao a sinistra dietro ad Olivier Giroud, confermato centravanti. Prima volta per l’americano in quella posizione. Milan Lecce si avvicina.