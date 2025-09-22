Milan Lecce, torna dal primo minuto Mike Maignan? Massimiliano Allegri ha un’idea ben precisa in testa. Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan si prepara a un rientro che potrebbe dare una svolta importante in vista degli impegni futuri. Come riportato da Tuttosport nell’edizione odierna, mister Massimiliano Allegri è pronto a riaccogliere tra i pali il suo portiere titolare, Mike Maignan. Dopo aver lavorato sul campo con i preparatori, l’estremo difensore francese sembra aver superato il problema fisico che lo ha tenuto lontano dal terreno di gioco.

Maignan si era infortunato nel match di campionato contro il Bologna, quando era stato costretto a lasciare il campo nel secondo tempo a causa di un fastidio al polpaccio. Gli esami strumentali a cui si era sottoposto avevano escluso lesioni, ma per precauzione e per evitare ricadute, l’ex Lille aveva saltato la sfida di campionato di sabato scorso in casa dell’Udinese.

La sua assenza si è fatta sentire, ma ora sembra che il calvario sia giunto al termine. La sua presenza tra i pali è fondamentale per la squadra e per i piani di Allegri. Se oggi non si presenteranno controindicazioni durante l’ultima rifinitura, Maignan tornerà a difendere la porta rossonera già domani sera, nei sedicesimi di Coppa Italia contro il Lecce.

Il rientro del portiere è una notizia che infonde fiducia a tutto l’ambiente milanista. La sua leadership, la sua sicurezza tra i pali e la sua abilità nel gioco con i piedi sono caratteristiche che lo rendono un elemento insostituibile. La sfida di Coppa Italia diventa un banco di prova per il suo rientro in campo, ma anche un’occasione per testare la solidità della squadra in vista del big-match di campionato di domenica contro il Napoli.

La sua presenza è cruciale non solo per la sicurezza difensiva, ma anche per l’impostazione del gioco, dato che è spesso il primo a lanciare l’azione. Il Milan può quindi tirare un sospiro di sollievo e prepararsi con maggiore serenità a una partita che, pur non essendo di campionato, riveste un’importanza notevole.