Connect with us

News

Infortunio Maignan, piovono conferme definitive: il Diavolo ritrova il suo numero uno, sarà titolare in quella partita

News

Nkunku Milan, scatta l'ora del francese da titolare: Allegri ha scelto lui, ecco chi si siederà in panchina contro il Lecce

News

Pulisic Milan, impatto devastante in stagione del calciatore americano: per la terza volta è successa questa cosa

News

Calciomercato Milan, svolta Modric! Importante indiscrezione sul futuro del croato. Il centrocampista starebbe pensando di… Ultimissime

News

Pulisic Milan, il calciatore americano si è preso la scena: i suoi numeri con questa maglia sono davvero clamorosi

News

Infortunio Maignan, piovono conferme definitive: il Diavolo ritrova il suo numero uno, sarà titolare in quella partita

Milan news 24

Published

5 ore ago

on

By

Maignan

Infortunio Maignan, i rossoneri recuperano il portiere dopo il problema al polpaccio: il francese sarà titolare contro il Lecce in Coppa Italia

Il Milan si prepara a una sfida cruciale in Coppa Italia contro il Lecce e lo fa con una notizia che fa sorridere l’allenatore Massimiliano Allegri e tutti i tifosi rossoneri. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il portiere francese Mike Maignan è pronto a tornare a difendere i pali della porta milanista. Il numero uno si è allenato regolarmente ieri sul campo, dimostrando di aver superato il problema fisico che lo aveva costretto a fermarsi.

L’infortunio era avvenuto durante il match di campionato contro il Bologna, quando Maignan era stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco nel secondo tempo a causa di un problema al polpaccio. La preoccupazione iniziale aveva fatto temere il peggio, ma per fortuna gli esami clinici a cui si è sottoposto hanno escluso lesioni gravi. Nonostante ciò, per precauzione, il francese ha dovuto saltare la sfida di campionato di sabato scorso contro l’Udinese, vinta comunque dal Milan.

Il rientro di Maignan è un segnale di grande importanza per il Milan. La sua presenza tra i pali è fondamentale per la squadra, non solo per le sue straordinarie doti tecniche e i suoi riflessi eccezionali, ma anche per la sua leadership e la sua capacità di guidare la difesa. Il portiere è un punto di riferimento per i compagni e il suo ritorno darà maggiore sicurezza a tutto il reparto.

La gestione del rientro di Maignan è stata attentamente monitorata dal direttore sportivo del Milan, Igli Tare, che insieme allo staff medico ha seguito passo dopo passo il recupero del giocatore. La scelta di non rischiarlo contro l’Udinese è stata prudente e ha permesso al portiere di recuperare al meglio la condizione fisica. Ora, se gli allenamenti odierni non presenteranno intoppi, Allegri non avrà dubbi e lo schiererà titolare in Coppa Italia.

La partita contro il Lecce non sarà solo l’occasione per il ritorno di Maignan, ma anche un importante banco di prova per l’intera squadra, che punta a proseguire il proprio cammino in questa competizione. Il Milan, con il suo portiere titolare di nuovo in campo, potrà affrontare la sfida con rinnovata fiducia e determinazione. Il rientro di un giocatore chiave come Maignan è il miglior modo per prepararsi al meglio ai prossimi impegni, sia in Coppa che in campionato. L’obiettivo è chiaro: vincere e continuare a sognare in grande.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.