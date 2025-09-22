Infortunio Maignan, piovono conferme definitive: il Diavolo ritrova il suo numero uno, sarà titolare in quella partita

Infortunio Maignan, i rossoneri recuperano il portiere dopo il problema al polpaccio: il francese sarà titolare contro il Lecce in Coppa Italia

Il Milan si prepara a una sfida cruciale in Coppa Italia contro il Lecce e lo fa con una notizia che fa sorridere l’allenatore Massimiliano Allegri e tutti i tifosi rossoneri. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il portiere francese Mike Maignan è pronto a tornare a difendere i pali della porta milanista. Il numero uno si è allenato regolarmente ieri sul campo, dimostrando di aver superato il problema fisico che lo aveva costretto a fermarsi.

L’infortunio era avvenuto durante il match di campionato contro il Bologna, quando Maignan era stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco nel secondo tempo a causa di un problema al polpaccio. La preoccupazione iniziale aveva fatto temere il peggio, ma per fortuna gli esami clinici a cui si è sottoposto hanno escluso lesioni gravi. Nonostante ciò, per precauzione, il francese ha dovuto saltare la sfida di campionato di sabato scorso contro l’Udinese, vinta comunque dal Milan.

Il rientro di Maignan è un segnale di grande importanza per il Milan. La sua presenza tra i pali è fondamentale per la squadra, non solo per le sue straordinarie doti tecniche e i suoi riflessi eccezionali, ma anche per la sua leadership e la sua capacità di guidare la difesa. Il portiere è un punto di riferimento per i compagni e il suo ritorno darà maggiore sicurezza a tutto il reparto.

La gestione del rientro di Maignan è stata attentamente monitorata dal direttore sportivo del Milan, Igli Tare, che insieme allo staff medico ha seguito passo dopo passo il recupero del giocatore. La scelta di non rischiarlo contro l’Udinese è stata prudente e ha permesso al portiere di recuperare al meglio la condizione fisica. Ora, se gli allenamenti odierni non presenteranno intoppi, Allegri non avrà dubbi e lo schiererà titolare in Coppa Italia.

La partita contro il Lecce non sarà solo l’occasione per il ritorno di Maignan, ma anche un importante banco di prova per l’intera squadra, che punta a proseguire il proprio cammino in questa competizione. Il Milan, con il suo portiere titolare di nuovo in campo, potrà affrontare la sfida con rinnovata fiducia e determinazione. Il rientro di un giocatore chiave come Maignan è il miglior modo per prepararsi al meglio ai prossimi impegni, sia in Coppa che in campionato. L’obiettivo è chiaro: vincere e continuare a sognare in grande.