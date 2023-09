Normalizzato nel precampionato, dal Torino in poi Leao è stato un crescendo. Pioli riscopre una nuova versione del portoghese, così può esser decisivo per lo scudetto

Un nuovo Leao. Nel precampionato del Milan è rimasto nell’ombra dei nuovi compagni d’attacco arrivati da mercato, tutti con almeno un gol a referto. Lui era l’unico a doversi ancora sbloccare in termini realizzativi in questa stagione.

Lo ha fatto a Roma con una prodezza delle sue. Ora Pioli, come riportato dal Corriere dello Sport si gode una nuova versione del portoghese. La condivisione delle responsabilità in attacco lo ha “liberato”. Spensierato e micidiale, più leader e maturo con la 10 sulle spalle, volto a sacrificarsi per la squadra anche in fase difensiva. Così può esser ancora più decisivo anche in chiave scudetto, Pioli e il Milan se lo godono.