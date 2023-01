Milan, Leao alla ricerca dei gol in trasferta: i numeri del portoghese. Dodici reti, solo una fuori da San Siro

Il Milan tornerà in campo in trasferta: partirà per la Campania per affrontare la Salernitana a Salerno. Qui, Pioli potrà affidarsi a Rafael Leao, tornato dal Mondiale e che per ora è al centro del dibattito per il rinnovo che non arriva.

Questione di campo a parte, il giocatore rossonero potrà utilizzare Salerno per un problema che ha mostrato finora: i gol in trasferta. Come scrive La Gazzetta dello Sport, sui tredici gol segnati finora, uno solo fuori da San Siro, ossia quello contro l’Empoli il primo giorno di ottobre.