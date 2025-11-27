Milan Lazio, San Siro è una bolgia: previsti oltre 72mila spettatori. Dato da urlo in vista del big match

Milan Lazio: entusiasmo alle stelle dopo il derby, il pubblico rossonero risponde presente. Verso il sold-out per la 13^ giornata di Serie A



Sull’onda lunga del momento positivo vissuto dalla squadra, ulteriormente impreziosito e cementato dalla bella vittoria nel derby contro l’Inter, il Milan guidato sapientemente da mister Massimiliano Allegri è pronto a tornare in campo. L’appuntamento è fissato per sabato sera nella “Scala del Calcio”, dove a San Siro andrà in scena la delicata sfida contro la Lazio. La gara, valevole per la 13esima giornata di Serie A, vedrà ancora una volta una grande cornice di pubblico rossonero a fare da dodicesimo uomo in campo.

I dati della biglietteria sono inequivocabili e testimoniano la febbre che si respira in città: per la sfida di sabato sera tra Milan e Lazio, infatti, si va decisamente verso il superamento della quota di oltre 72mila spettatori presenti sugli spalti di San Siro.

Si tratta di una bella risposta di fedeltà e passione da parte dei supporters milanisti, che dimostrano di essere mai come in questo momento vicini al gruppo e al lavoro svolto da mister Allegri, pronti a sostenere la squadra in questo fondamentale scontro diretto.