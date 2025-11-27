Milan Lazio, la curiosità statistica di Sarri: niente ‘Goal’ nelle ultime cinque, o vince a zero o non segna. Allegri prende nota

Milan Lazio: il trend singolare dei biancocelesti. Nelle ultime uscite mai a segno entrambe le squadre: se la difesa regge arrivano i tre punti



Dopo la fondamentale vittoria sull’Inter nel derby, sabato sera il Milan si prepara ad ospitare la Lazio nella cornice di San Siro. I biancocelesti arrivano alla sfida reduci da un buon momento di forma, avendo collezionato tre vittorie nelle ultime cinque gare di campionato, ma analizzando il cammino recente emerge una curiosità statistica davvero singolare: in queste partite, mai sono andate a segno entrambe le squadre.

Il ruolino di marcia parla chiaro: la Lazio ha vinto 1-0 contro la Juventus, 2-0 contro il Cagliari e 2-0 contro il Lecce, ha poi pareggiato 0-0 contro il Pisa e perso 2-0 contro l’Inter.

Il trend è inequivocabile: se la formazione guidata da Maurizio Sarri riesce a trovare la via della rete, mantiene la porta inviolata e non subisce. Viceversa, nelle occasioni in cui la difesa capitola e subisce gol, l’attacco si blocca e la squadra non riesce poi a incidere in fase offensiva per recuperare lo svantaggio.