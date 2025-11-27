Connect with us

Milan Lazio, la curiosità statistica di Sarri: niente 'Goal' nelle ultime cinque, o vince a zero o non segna. Allegri prende nota

Milan Lazio, Sarri sorride: recupero lampo per Castellanos, convocato per San Siro? La situazione

MN24 - Infortunati Milan, luci e ombre da Milanello: Saelemaekers regolarmente in gruppo. Pulisic...

Milan Lazio, Sarri in ansia per la difesa: un titolarissimo in dubbio, scalpitano le alternative

Milan Lazio, i precedenti sorridono ai rossoneri: il Diavolo cerca conferme a San Siro dopo il trionfo nel derby

Milan Lazio: il trend singolare dei biancocelesti. Nelle ultime uscite mai a segno entrambe le squadre: se la difesa regge arrivano i tre punti

Dopo la fondamentale vittoria sull’Inter nel derby, sabato sera il Milan si prepara ad ospitare la Lazio nella cornice di San Siro. I biancocelesti arrivano alla sfida reduci da un buon momento di forma, avendo collezionato tre vittorie nelle ultime cinque gare di campionato, ma analizzando il cammino recente emerge una curiosità statistica davvero singolare: in queste partite, mai sono andate a segno entrambe le squadre.

Il ruolino di marcia parla chiaro: la Lazio ha vinto 1-0 contro la Juventus, 2-0 contro il Cagliari e 2-0 contro il Lecce, ha poi pareggiato 0-0 contro il Pisa e perso 2-0 contro l’Inter.

Il trend è inequivocabile: se la formazione guidata da Maurizio Sarri riesce a trovare la via della rete, mantiene la porta inviolata e non subisce. Viceversa, nelle occasioni in cui la difesa capitola e subisce gol, l’attacco si blocca e la squadra non riesce poi a incidere in fase offensiva per recuperare lo svantaggio.

