Milan Lazio, Sarri stravolge i biancocelesti! Le mosse anti Pioli

Milan-Lazio, Maurizio Sarri è pronto a stravolgere la squadra per sorprendere i rossoneri di Stefano Pioli: le ultime

Come riferito da Baiocchini, giornalista di Sky, Maurizio Sarri è pronto a stravolgere la Lazio in vista della gara contro il Milan:

«Immobile non sta bene, parte dalla panchina. C’è Castellanos. Panchina anche per Kamada e Rovella, Zaccagni non è al meglio ma stringe i denti. Affaticamento per Romagnoli, farà un provino ma può giocare Patric o Gila al suo posto».