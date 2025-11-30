Milan Lazio da record: non succedeva da un anno, il dato statistico non mente assolutamente

Milan Lazio, rossoneri da record: doppio clean sheet a San Siro, evento che non si verificava da un anno. Il dato statistico

Il Milan ha ottenuto una vittoria fondamentale contro la Lazio, superata per 1-0 a San Siro grazie al gol di Leao. Questo successo non solo consolida la posizione in classifica della squadra di Massimiliano Allegri, ma manda un segnale chiaro al campionato anche per quanto riguarda la solidità difensiva.

I rossoneri hanno infatti mantenuto la porta inviolata in due sfide casalinghe consecutive in Serie A per la prima volta dall’ultimo novembre-dicembre 2024.

Le buone risposte del reparto arretrato, guidato da Maignan e Tomori, sono un dato incoraggiante per la corsa Scudetto, dimostrando che la squadra è in grado di soffrire e blindare il risultato anche nelle partite più complesse.