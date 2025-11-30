Connect with us

News

Milan Lazio da record: non succedeva da un anno, il dato statistico non mente assolutamente

News

Galliani, spuntano le condizioni per il ritorno dello storico AD: pista ancora viva, intreccio col fondo Elliott

Calciomercato News

Calciomercato Milan, il Diavolo accelera per Mateta: Tare in contatto con il Palace, l'affare dipende da Gimenez. Cosa può succedere a gennaio

News Settore giovanile

Inter Milan Primavera 2-0: brutta sconfitta nel derby per i ragazzi di Renna. Il resoconto del match

News

Espulsione Allegri, spunta il retroscena a fine partita: squalifica comunque inevitabile? La situazione

News

Milan Lazio da record: non succedeva da un anno, il dato statistico non mente assolutamente

Milan news 24

Published

10 minuti ago

on

By

Milan

Milan Lazio, rossoneri da record: doppio clean sheet a San Siro, evento che non si verificava da un anno. Il dato statistico

Il Milan ha ottenuto una vittoria fondamentale contro la Lazio, superata per 1-0 a San Siro grazie al gol di Leao. Questo successo non solo consolida la posizione in classifica della squadra di Massimiliano Allegri, ma manda un segnale chiaro al campionato anche per quanto riguarda la solidità difensiva.

I rossoneri hanno infatti mantenuto la porta inviolata in due sfide casalinghe consecutive in Serie A per la prima volta dall’ultimo novembre-dicembre 2024.

Le buone risposte del reparto arretrato, guidato da Maignan e Tomori, sono un dato incoraggiante per la corsa Scudetto, dimostrando che la squadra è in grado di soffrire e blindare il risultato anche nelle partite più complesse.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.