Milan Lazio: ballottaggio in difesa per Pioli. Il tecnico rossonero non ha ancora sciolto le riserve

Come riportato dal Corriere dello Sport l’unico reale ballottaggio in difesa per Pioli in vista di Milan-Lazio è quello tra Florenzi e Calabria a destra.

Completeranno il reparto Kalulu, Romagnoli e Theo Hernandez che invece non ci sarà con la Sampdoria perché squalificato.