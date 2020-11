Milan, la situazione nel girone di Europa League: ultime gare decisive

Non è ancora chiuso il girone di Europa League per il Milan. I risultati di oggi tengono aperti tutti i giochi

Il Milan dovrà ancora soffrire le ultime due giornate del girone di Europa League. Il pareggio sofferto a Lille, unito alla vittoria schiacciante dello Sparta Praga sul Celtic, tengono aperti ancora tutti i giochi.

La situazione in classifica recita: Lille 8, Milan 7, Sparta Praga 6, Celtic 1. Per i rossoneri importantissimo sarà il prossimo turno, forse più dell’ultimo. La squadra di Pioli riceverà infatti gli scozzesi fanalino di coda a San Siro. Una vittoria, unita ad una sconfitta dei cechi in casa contro il Lille, vorrebbe dire già qualificazione. Nel caso di un pareggio tra lo Sparta e la squadra di Galtier invece, ai rossoneri basterà anche una sconfitta a Praga con due gol di scarto vista la situazione negli scontro diretti. Tutte le altre combinazioni tengono la qualificazione in bilico fino allo scontro diretto dell’ultima giornata.