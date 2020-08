Milan, la prossima settimana sarà decisiva per il rinnovo di Ibrahimovic

Per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con il Milan sarà decisiva la prossima settimana: prevale l’ottimismo in casa rossonera

Una formalità per molti, ma in realtà un dettaglio decisivo per le sorti sportive del Milan. Dal rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con la maglia rossonera passano gran parte delle ambizioni per la prossima stagione.

Lo svedese sta trascorrendo le proprie meritate vacanze e in questa fase i discorsi sono stati sospesi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport però, l’attaccante , è in stretto contatto con i propri legali che stanno trattando con il Diavolo. Manca ancora un’intesa sui bonus, ma l’accordo non è a rischio.