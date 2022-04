Milan, Kalulu stupisce ancora: col Genoa altra prova da leader

Nonostante la giovane età, Pierre Kalulu sta sfoggiando prestazioni da vero e proprio leader difensivo: ottimo anche col Genoa

Pierre Kalulu non smette di stupire. Il giovanissimo difensore francese si sta imponendo come un vero e proprio leader difensivo e la prova di ieri sera contro il Genoa si innesta in un solco importante e continuo.

Suo l’assist per la rete di Leao, a riprova di come la duttilità sia un’arma incredibile per l’ex Lione. Maldini lo ha elogiato nel pre-partita: il Diavolo vuole tenerselo stretto.