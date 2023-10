Milan Juventus, la difesa può essere una risorsa ma anche un’arma: il dato

Domani sera il Milan affronterà la Juventus in campionato. Un fattore può essere la difesa rossonera anche in attacco

Doppia arma. Domani sera il Milan affronterà la Juventus in campionato. Un fattore può essere la difesa rossonera anche in attacco:

oltre a non subire gol da 3 partite consecutive c’è anche l’incisività di Tomori contro i bianconeri da non sottovalutare. I primi due dei tre gol totali segnati in Serie A sono arrivati proprio contro la squadra di Allegri. Il difensore inglese vanta tre vittorie e un pareggio nelle quattro sfide contro di loro.