Milan Juventus: ecco le possibili scelte di Allegri per il match

Venerdì alle 4:30 ora italiana la Juve disputerà l’ amichevole della tournée negli Usa contro il Milan. Le possibili scelte di Allegri

Allegri verso la conferma del 3-5-2: ha provato questa formazione in vista dell’amichevole in programma il 28 luglio contro il Milan:

In base a quanto riferito da Sky Sport Allegri in allenamento, avrebbe provato una formazione con Danilo, Bremer e Gatti in difesa, Weah e Cambiaso sulle fasce, Locatelli, McKennie e Miretti in mezzo al campo e in attacco la coppia Chiesa–Kean.