Milan-Juventus: «Gli scontri più caldi piacciono al Diavolo»

Milan-Juventus: un club che ha fatto scelte chiare ed è stato premiato, un altro che sembra procedere a tentoni, come cambia la super sfida

Domani sera il Milan sfiderà la Juventus nel match valido per la sedicesima giornata di Serie A. I rossoneri, lo scorso anno, si trovavano a sedici punti dalla vetta. In questa stagione, per la prima volta dopo nove anni si trovano addirittura a +10.

Contro i top team il Diavolo ha sin qui ottenuto sei vittorie e tre pareggi nelle ultime nove sfide di campionato. Contro la Vecchia Signora si imposero in rimonta 4-2 grazie ai gol di Ibrahimovic (domani non sarà del match), Kessie, Leao e Rebic.

I rossoneri, pur senza il gigante svedese hanno sempre dimostrato di essere all’altezza della situazione, evidenziando di non essere “Ibra dipendenti”. Come riporta il Corriere dello Sport torna Theo Hernandez per completare la difesa, composta anche da Calabria, Kjaer e Romagnoli. A centrocampo è emergenza: Kessie unica certezza, avrà al suo fianco Rade Krunic, visto l’infortunato Bennacer e lo squalificato Tonali. In avanti ballottaggio Diaz-Castillejo.