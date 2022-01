Milan Juve, l’imbattibilità in campionato manca dal 2009/2010: il dato

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Milan non riesce a rimanere imbattuto nelle due gare di campionato contro la Juve dal 2009/2010: tabù da sfatare per i rossoneri

La gara di questa sera tra Milan e Juve dirà molto sulle ambizioni di entrambe le squadre da qui a fine campionato. La sfida potrebbe permettere poi al Diavolo di sfatare un vero e proprio tabù

Come riporta Opta infatti, è dalla stagione 2009/2010 che i rossoneri non riescono a terminare imbattuti le due gare contro i bianconeri in un singolo campionato. Pioli vuole invertire la tendenza.