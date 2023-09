Infortunio Maignan: il calvario continua, il Milan attende! Ultime. Il francese vede il terzo ko nella sua storia rossonera

Il calvario di Mike Maignan continua, così come quello del Milan. La squadra rossonera, che vede nel portiere rossonero uno dei suoi big, è sempre in apprensione quando si tratta di lui. Così come contro il Newcastle, quando si è accasciato nel secondo tempo, da solo. Il primo bollettino dice risentimento al flessore del polpaccio sinistro, come scrive La Gazzetta dello Sport.

La storia degli infortuni di Maignan è travagliata. Il problema al polso seguito da quello strappo al polpaccio che non passava mai. Lo rimedia a fine settembre, ma a Dubai non dà segnali di ripresa e il francese torna a febbraio. Ora si attendono gli esami per capire questo ultimo infortunio: difficile che sia presente contro il Verona, così come a Cagliari quattro giorni dopo.