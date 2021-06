Milan in affari con il Real Madrid: ecco tutte le possibili idee di mercato

Il Milan punta al legame con Carlo Ancelotti per provare a strappare qualche giocatore di qualità al Real Madrid

Milan in affari con il Real Madrid. Il legame con Ancelotti potrebbe favorire operazioni di mercato molto allettanti, come il ritorno di Brahim Diaz, lo riferisce il Corriere dello Sport.

Un occhio di riguardo anche verso i possibili arrivi di Jovic e Mariano Diaz (se dovesse saltare Giroud, potrebbero essere due ottime soluzioni) e Odriozola (qualora Caldara non convicesse) e Dani Ceballos (visto il non riscatto di Meité). Ancelotti è una carta in più da giocare, in una politica generale di risparmio dei costi.