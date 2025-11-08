Milan quanti gol a Parma, Allegri spera nella tradizione: dato importante al Tardini

Milan con una tradizione di gol allo Stadio Ennio Tardini: un dato da applausi quello dei rossoneri in casa del Parma

L’imminente scontro del Tardini tra Parma e Milan non è solo una sfida tra il pragmatismo di Massimiliano Allegri, il navigato tecnico rossonero, e l’innovazione del giovane Carlos Cuesta, allenatore dei padroni di casa. È anche un confronto che affonda le radici in una statistica storica decisamente sbilanciata a favore del Diavolo.

Analizzando gli ultimi dieci incontri di Serie A, i dati parlano chiaro: il Milan ha prevalso in ben sette occasioni, concedendo agli emiliani solo due pareggi e una singola sconfitta. Questo trend non solo rafforza la fiducia nei confronti del club meneghino, ma pone una pressione aggiuntiva sul Parma di Cuesta, che cerca di invertire una tendenza quasi ventennale.

🎯 Il Record Prolungato: La Media Gol Spaventosa del Milan

C’è un dato che, più di ogni altro, mette in allerta la difesa gialloblù: la straordinaria continuità offensiva dei rossoneri. Il Milan, infatti, è andato a segno in tutte le ultime 18 partite di campionato disputate contro il Parma. Si tratta di un’impresa notevole, culminata in un totale di 42 reti realizzate, per una media impressionante di 2.3 gol a match in questo periodo.

Questa striscia positiva di marcature rappresenta attualmente la serie aperta più lunga in Serie A per il Diavolo, un primato condiviso (storicamente) solo con il Catania. Un numero che evidenzia come, indipendentemente dalle diverse formazioni o dagli allenatori che si sono succeduti in panchina, i meneghini abbiano sempre trovato la chiave per violare la porta dei ducali.

La Sfida di Cuesta: Spezzare la Tradizione

Per il Parma, questa partita non è solo un’opportunità per guadagnare punti salvezza, ma anche l’occasione di spezzare un incantesimo statistico che dura da troppo tempo. Il tecnico Carlos Cuesta, fautore di un approccio difensivo organizzato e focalizzato sulla pressione, ha il compito arduo di trovare il modo per bloccare l’attacco di Allegri, guidato da fuoriclasse del calibro di Rafael Leão, il quale con la sua velocità e il suo talento è sempre una minaccia costante.

Riuscire a mantenere la porta inviolata non solo significherebbe conquistare un risultato di prestigio, ma segnerebbe anche la fine di un record storico che il Milan è determinato a prolungare. La sfida, dunque, è tra la tradizione statistica di dominio del Milan e l’ambizione del Parma di riscrivere la storia.