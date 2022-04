Giroud a secco di goal per la sesta partita di fila: ecco a quando risale l’ultima rete

Oliver Giroud non ha saputo ripetere l’exploit del derby di ritorno di campionato e ieri contro l’Inter nella semifinale di ritorno di Coppa Italia non è andato in gol per la sesta partita di fila.

L’ultimo match in cui il bomber francese è andato a segno risale al 6 marzo nel big match del Maradona contro il Napoli vinto 1 a 0.