Milan Genoa, Maignan rischia una squalifica? Ecco cosa ha detto all’arbitro Mariani alla fine del match

Milan Genoa, Maignan è a rischio squalifica? Ecco le parole del portiere rossonero all’arbitro Mariani alla fine del match

Il finale di Milan-Genoa si è trasformato in un vero e proprio caso diplomatico e disciplinare. Nonostante il sospiro di sollievo per il rigore fallito da Stanciu all’ultimo respiro, il clima in casa rossonera è tutt’altro che sereno. Al centro della tempesta c’è Mike Maignan, apparso visibilmente fuori controllo nei minuti successivi al fischio finale.

Il portiere francese non ha digerito la decisione dell’arbitro Mariani di assegnare il penalty ai rossoblù, dando vita a una protesta veemente che è proseguita ben oltre il rettangolo di gioco. Le telecamere di DAZN hanno immortalato un Maignan furioso, scortato a fatica dal compagno di squadra e nazionale Adrien Rabiot, che ha cercato invano di placare l’ira dell’estremo difensore.

Milan Genoa, il labiale incriminato e il report di RMC Sport

Secondo quanto riportato dall’emittente francese RMC Sport, la situazione sarebbe degenerata nel tunnel che conduce agli spogliatoi. Maignan avrebbe rivolto un pesante insulto nei confronti del direttore di gara, utilizzando parole che potrebbero costargli carissimo in termini di giustizia sportiva. Se l’espressione ingiuriosa venisse confermata dal referto arbitrale o dagli ispettori federali, il Milan rischierebbe di perdere il suo leader difensivo per diverse giornate.

L’episodio macchia una prestazione collettiva già nervosa e mette in difficoltà il tecnico in vista dei prossimi impegni stagionali. Resta ora da capire se la Procura Federale deciderà di approfondire l’accaduto tramite le prove video o se si affiderà esclusivamente a quanto annotato da Mariani nel post-gara.