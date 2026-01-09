Milan Genoa, le pagelle de La Gazzetta dello Sport: Fofana il peggiore, Leao bene per il gol ma…

Milan Genoa, ecco le pagelle de La Gazzetta dello Sport sulla sfida di San Siro: Fofana il peggiore, mentre Leao…

Il pareggio del Milan contro il Genoa lascia l’amaro in bocca non solo per il risultato, ma anche per alcune prestazioni individuali che hanno condizionato la gara. Secondo le pagelle de La Gazzetta dello Sport, la palma dei migliori in campo (voto 6,5) va a tre nomi: Strahinja Pavlovic, solido nel duello fisico, il giovane Bartesaghi e un Rafael Leao che ha provato a dare la scossa.

Raggiungono la sufficienza piena (6) pedine fondamentali come Maignan, Tomori, Loftus-Cheek e Fullkrug, autori di una prova ordinata ma senza guizzi particolari. Sotto la soglia del 6 finiscono invece molti big: Saelemaekers, Modric, Rabiot, Pulisic e Athekame si fermano al 5,5, pagando probabilmente una condizione fisica non ottimale e la scarsa brillantezza mostrata nei momenti chiave del match.

Milan Genoa, le bocciature: Fofana e Gabbia i peggiori

Le note più dolenti riguardano la fase difensiva e la finalizzazione. Il peggiore in assoluto è Youssouf Fofana, che rimedia un pesante 4,5: la Rosea lo definisce «pasticcione», pesando soprattutto l’errore sotto porta a due passi da Leali su invito di Leao.

Non convince nemmeno Matteo Gabbia, che prende 5: sul difensore pesa l’incertezza in occasione del gol dell’ex Colombo, un errore di lettura che è costato caro nell’economia del risultato. Una serata difficile per il centrale, apparso meno lucido del solito e apparso in debito d’ossigeno come evidenziato anche dalle scelte di Allegri.