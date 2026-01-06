Milan Genoa, Allegri può esultare: accadrà per la seconda volta. La notizia in vista del match

Milan Genoa finalmente con l’attacco titolare, Massimiliano Allegri ha a disposizione la super coppia per giovedì

Buone notizie in casa Milan. In vista della diciannovesima giornata di Serie A, che vedrà i rossoneri impegnati nella sfida di giovedì contro il Genoa, il tecnico Massimiliano Allegri può finalmente tirare un sospiro di sollievo. L’allenatore livornese — stratega pragmatico noto per la sua capacità di gestire i momenti critici della stagione e per il suo palmarès ricco di trofei — avrà a disposizione la sua coppia d’attacco titolare.

Il ritorno della coppia regina: Leao e Pulisic

Salvo imprevisti dell’ultimo minuto, il Diavolo scenderà in campo a San Siro con il suo arsenale pesante. La notizia più attesa riguarda la presenza dal primo minuto di Rafael Leao: l’esterno portoghese, calciatore dotato di un’accelerazione bruciante e di un dribbling funambolico capace di scardinare qualsiasi difesa, è pronto a riprendersi la fascia sinistra.

Al suo fianco agirà Christian Pulisic, il trequartista statunitense soprannominato “Captain America” per la sua leadership in nazionale, un elemento fondamentale per gli equilibri tattici del club meneghino grazie alla sua intelligenza nel muoversi tra le linee e al suo fiuto per il gol.

Un evento raro in questa stagione

Nonostante siano le punte di diamante della rosa, la coppia titolare si è vista insieme nell’undici iniziale solo una volta dall’inizio di questo campionato. Un dato statistico che spiega, in parte, le difficoltà realizzative incontrate dai rossoneri in alcune fasi del torneo. Gli infortuni e le rotazioni forzate hanno spesso costretto Allegri a soluzioni d’emergenza, ma per il match contro i liguri la musica sembra destinata a cambiare.

Obiettivo tre punti per il finale di girone

La sfida di giovedì rappresenta uno snodo cruciale per le ambizioni del Milan. Consolidare la posizione in classifica prima della fine del girone d’andata è l’imperativo categorico. Con il rientro dei suoi uomini migliori, il tecnico toscano spera di ritrovare quella fluidità offensiva che è mancata nelle ultime uscite. I tifosi sono pronti a trascinare la squadra, consapevoli che con Leao e Pulisic in campo, la scintilla del gol è sempre dietro l’angolo.